Alte Diesel nach Nordbaden? Minister tritt auf die Bremse

Zitat aus dem Ministerium: "Sie können nach wie vor im Gebrauchtwagenmarkt in solche Gebiete veräußert werden, in denen keine blaue Umweltzone zu erwarten ist. Dies sind zum Beispiel alle neuen Bundesländer, aber auch Nordbaden und Süd-Württemberg, in denen bereits heute nur geringe Grenzwertüberschreitungen auftreten. Daher kann nicht von einer Enteignung der betroffenen Fahrzeugeigentümer gesprochen werden."