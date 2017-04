Unfall auf der A8 am Drackensteiner Hang Verwirrter Nackter sorgt für Chaos

Unfall auf der A8 am Drackensteiner Hang

So etwas habe man noch nicht erlebt, meinte die Polizei danach. Erst rast ein Mann auf der A8 über den Standstreifen, kollidiert mit Autos - und zieht sich danach komplett aus.

Für einen ungewöhnlichen Polizei-Einsatz sorgte am Sonntag ein 32-jähriger Autofahrer auf der A8 am Drackensteiner Hang in Richtung Stuttgart. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge auf dem Standstreifen. Dabei prallte er gegen zwei Fahrzeuge. Sein Auto blieb daraufhin stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen.