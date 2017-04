Verkehrsprognose für BW zum Ferienstart So fahren Sie entspannt in den Osterurlaub

Sommerwetter, Sonnenschein - und Stau. Zum Start der Osterferien werden die Autobahnen in Baden-Württemberg voller. Hier erfahren Sie, wo und wann es besonders kritisch wird.

Zum Osterferienstart wird es auf den Autobahnen wieder voll. (Archivbild)

Ein Stauchaos erwartet der ADAC am Wochenende zwar nicht, trotzdem wird der Ferienbeginn auf den Autobahnen in Baden-Württemberg spürbar sein. Vor allem am frühen Freitagabend und Samstagmittag dürfte wegen des erhöhten Reiseverkehrs Geduld gefragt sein. Für Sonntag wird eine ruhigere Verkehrslage erwartet, wenn dann wird es am frühen Abend kritisch.

Hinzu kommen laut Verkehrsministerium insgesamt 16 Baustellen, die während der Osterferien eingerichtet sind. Vor allem entlang der A6 und der A8 kann es zu Behinderungen kommen.

Achtung Baustellen

Auf der A6 finden Ausbauarbeiten statt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Walldorf und Bretzfeld. Entlang der A8 wird es vor allem zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West, sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost zu Behinderungen kommen. Außerdem wird zwischen Leonberg-Ost und dem Kreuz Stuttgart gebaut. Von Freitag- bis Montagabend wird außerdem die L1189 zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg in beiden Richtungen gesperrt sein.

Weitere von Bauarbeiten betroffene Strecken sind vor allem die A5 zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden und die A7 zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen. Auch auf der A81 wird gebaut, kritische Abschnitte befinden sich zwischen Mundelsheim und dem Dreieck Leonberg, zwischen dem Kreuz Stuttgart und Herrenberg und im Bereich Kreuz Hegau.

Schönes Ausflugswetter - volle Straßen

Am Freitag wird es laut ADAC hauptsächlich rund um die Ballungszentren voll. Auf den Strecken in Richtung Alpen werde das Verkehrsaufkommen vor allem am Samstag hoch sein. Das gute Wetter sorgt zwar vermutlich für Urlaubsstimmung, allerdings auch für vollere Straßen. Bis Sonntag knackt das Thermometer die 20-Grad-Marke. Wer von Baden-Württemberg in Richtung Küste aufbricht, muss sich deshalb vor allem am Samstag auf zusätzliche Verkehrsbelastungen einstellen.

Spitzenzeiten meiden