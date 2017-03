Urteil in Streit um Holzvermarktung Land verstößt gegen europäisches Kartellrecht

Urteil in Streit um Holzvermarktung

Im jahrelangen Streit um die Holzvermarktung in Baden-Württemberg musste das Land am Mittwoch eine Niederlage einstecken. Jetzt soll der Bundesgerichtshof über die sogenannten Einheitsförstern entscheiden.

Bislang gibt es in Baden-Württemberg sogenannte Einheitsförster (Archivbild)

Im Streit um den Holzverkauf in Baden-Württemberg will das Land vor den Bundesgerichtshof (BGH) ziehen. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte am Mittwoch entschieden, dass die langjährige Praxis von zentral zuständigen Förstern gegen europäisches Kartellrecht verstößt. Damit gab das Gericht dem Bundeskartellamt Recht, das mangelnden Wettbewerb moniert hatte.