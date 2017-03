Urteil des Bundesgerichtshofs zu Mietkündigungen Stärkerer Schutz für Alte und Kranke

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Mietrechtstreit in Sinzheim

BGH-Urteil pro Alte und Kranke

Wenn Mieter mit gesundheitlichen Problemen ihre Wohnung räumen sollen, müssen die Gerichte diese Fälle genau prüfen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Mittwoch entschieden. Anlass war ein Fall aus Sinzheim (Kreis Rastatt). Nun geht der Fall zurück an das Landgericht.