Umstrittenes Schweizer AKW Leibstadt Anlage wegen Fehlfunktion abgeschaltet

Erst am Freitag war das umstrittene AKW nahe der baden-württembergischen Grenze nach längerem Stillstand wieder angefahren worden. In der Nacht zum Samstag wurde es wegen einer Fehlfunktion wieder vom Netz genommen.

Bei der Inbetriebnahme wurden Funktionstests durchgeführt, um den Reaktor wieder hochzufahren, wie es in der Mitteilung hieß. Die Abgasanlage habe aber nicht ordnungsgemäß funktioniert. "Gemäß Prozessanweisung wurde in der Folge die Anlage manuell abgeschaltet und geordnet heruntergefahren", teilten die Betreiber mit. Das Werk soll voraussichtlich am Montag wieder hochgefahren werden.

Das deutsche Bundesumweltministerium hatte den Betreibern bereits vor einem Jahr Sicherheitsmängel vorgeworfen. Die Behörde forderte Nachbesserungen am AKW an der deutsch-schweizerischen Grenze am Hochrhein. Das Atomkraftwerk ist nur knapp zwei Kilometer Luftlinie vom deutschen Ort Waldshut-Tiengen in Baden-Württemberg entfernt. Der Reaktor ist seit 1984 am Netz.