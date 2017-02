Umstrittene Altersvorsorge der Landtagsabgeordneten Landtag will Neuregelung aufheben

Nach massiver Kritik wollen Grüne, CDU, FDP und SPD die beschlossene Neuregelung für die Altersversorgung von Abgeordneten per Gesetz wieder kippen - ein einmaliger Vorgang.

0:58 min "Thema Altersversorgung bleibt auf dem Tisch"

Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP votierten dem Vernehmen nach am Dienstag in Stuttgart für ein entsprechendes Vorgehen, um die am 10. Februar beschlossenen Änderungen rückgängig zu machen. Die erste Lesung des neuen Aufhebungsgesetzes soll an diesem Mittwoch im Landtag sein.

Am 10. Februar hatte der Landtag im Schnellverfahren mit den Stimmen von Grünen, CDU und SPD und einigen Enthaltungen beschlossen, dass die Parlamentarier künftig zwischen einer privaten Altersvorsorge und einer lukrativeren Staatspension wählen können. Dagegen hatten FDP und AfD gestimmt. Gegen die Möglichkeit, zur Staatspension zurückzukehren, gab es starke Proteste. Vor allem bei den Grünen und der SPD gingen Protestmails und -briefe von erzürnten Bürgern ein, die sich sowohl am Verfahren als auch am Inhalt stießen.

Beweis für lebendige Demokratie?

Beschlossen werden soll das Aufhebungsgesetz am 8. März. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte: "Wir reagieren damit auf die Kritik der Bevölkerung an dem Gesetzgebungsverfahren." Zugleich werde der Weg für eine unabhängige Expertenkommission geebnet, die sich mit der Frage einer angemessenen Altersversorgung für Abgeordnete auseinandersetzen und Vorschläge unterbreiten solle. "So schaffen wir ein transparentes Verfahren, das dem Vorsatz 'Gründlichkeit vor Schnelligkeit' folgt", sagte Schwarz.

Die Altersversorgung von Abgeordneten muss neu geregelt werden (Symbolbild)

Bei der Rücknahme des Gesetzes besteht deshalb große Eile, weil Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Ursprungsgesetz innerhalb von vier Wochen unterzeichnen müsste. Der Regierungschef erklärte, er könne die Unterschrift unter ein beschlossenes Gesetz nicht einfach verweigern - es sei denn, es gebe schwerwiegende, verfassungsrechtliche Bedenken. Für Kretschmann ist der Vorgang ein Beweis dafür, dass Kritik aus der Bevölkerung Wirkung haben kann.

Wohl einmaliger Vorgang

Der Vorgang, bei dem ein beschlossenes Gesetz nach wenigen Tagen per Gesetz wieder aufgehoben wird, gilt in der baden-württembergischen Parlamentsgeschichte als einmalig. Jedenfalls können sich weder Kretschmann noch die Landtagsverwaltung nach eigenem Bekunden daran erinnern, dass es so etwas schon einmal gegeben hätte.