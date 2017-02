Umstrittene Altersversorgung von Abgeordneten in BW Rolle Rückwärts mit Entschuldigung

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz entschuldigte sich für das umstrittene Gesetz zur Altersversorgung. Man habe das Empfinden vieler Bürger ausgeblendet, "das war ein Fehler, das tut uns leid", so Schwarz. Auch Wolfgang Reinhard (CDU) räumte ein, dass die Beratungen zur Altersversorgung nicht transparent geführt worden seien. Gleichzeitig warb er aber dafür, dass in der anstehenden Diskussion berücksichtigt werde, dass ein Abgeordneter keinen Durchschnittsjob mache.

Den Gesetzentwurf zur Rückabwicklung der umstrittenen Abgeordnetenversorgung wurde von den Fraktionen der Grünen, CDU, SPD und FDP eingebracht. Das Gesetz soll am 8. März beschlossen werden. Am 10. Februar hatte der Landtag im Schnellverfahren mit den Stimmen von Grünen, CDU und SPD und einigen Enthaltungen beschlossen, dass die Parlamentarier künftig zwischen einer privaten Altersvorsorge und einer lukrativeren Staatspension wählen können. Dagegen hatten FDP und AfD gestimmt. Gegen die Möglichkeit, zur Staatspension zurückzukehren, gab es starke Proteste. Vor allem bei den Grünen und der SPD gingen Protestmails und -briefe von erzürnten Bürgern ein, die sich sowohl am Verfahren als auch am Inhalt stießen.