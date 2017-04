Urteil im "Steinewerfer-Prozess" in Ellwangen

Der Angeklagte im "Steinewerfer-Prozess" ist am Dienstag vor dem Landgericht Ellwangen zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden. Eine Laupheimer Familie war auf der A7 schwer verunglückt.

Der 37-Jährige muss neun Jahre und sechs Monate in Haft. Zudem hat das Landgericht Ellwangen die sofortige Unterbringung des 37-Jährigen in einem geschlossenen, psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Oberstaatsanwalt Peter Staudenmaier hatte in seinem Plädoyer gesagt, dass der Mann klar mit Tötungsabsicht gehandelt habe.