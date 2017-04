Stellenabbau bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd Einigung nach Verhandlungsmarathon

Stellenabbau bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd

Beim Automobilzulieferer Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd haben sich Management und Arbeitnehmervertreter am Donnerstag auf Einsparungen geeinigt. 760 Stellen sollen wegfallen.

Ein Sprecher der Geschäftsleitung sagte nach den Verhandlungen, es sei eine weitsichtige Vereinbarung getroffen worden. Die Zukunft des Standortes sei gesichert, zwei große Aufträge werden nach Gmünd vergeben, 100 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren in den Standort investiert. Die Bosch-Tochterfirma begründet den Stellenabbau mit einem Preisverfall bei Fahrzeug-Lenkungen.

Die Gewerkschaft IG Metall sprach von einem fairen Kompromiss, betriebsbedingte Kündigungen sei bis Ende 2022 ausgeschlossen. Man habe Gehaltskürzungen verhindern können, indem Effizienz-, Ablauf- und Zulieferverbesserungen vorgenommen werden, so ein Gewerkschaftssprecher. Insgesamt arbeiten bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd im Moment mehr als 5.500 Menschen, 3.500 von ihnen in der Produktion.