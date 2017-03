"Steinewerferprozess" Ellwangen Spuren vom Angeklagten am Stein

DNA-Spuren an dem Betonklotz, der im September auf die A7 geworfen wurde und einen schweren Unfall zur Folge hatte, beschäftigen am Dienstag das Gericht. Sie sollen vom Angeklagten stammen.

Polizeibeamte, die in der Unfallnacht an der A7 bei Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) im Einsatz waren, sollen am Dienstag gehört werden. Außerdem werden Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Angaben über genetische Spuren machen, die an einem Betonklotz gefunden wurden.