Landgericht Ellwangen Eklat im Steinewerfer-Prozess

Der mutmaßliche Steinewerfer von der A7 hat am Donnerstag den verunglückten Familienvater beschimpft und bedroht. Sobald er wieder in Freiheit sei, werde er sich eine Schusswaffe besorgen.

Der 37-jährige Angeklagte soll im September vergangenen Jahres an der Autobahn 7 einen zwölf Kilogramm schweren Betonpflasterstein von einer Brücke bei Giengen an der Brenz auf die Fahrbahn geworfen haben. Kurz darauf prallte das Auto einer Familie aus Laupheim im Kreis Biberach gegen den Stein und überschlug sich mehrfach. Die Eltern und ihre beiden Kinder wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Das geschädigte Ehepaar tritt in dem bis Mitte April terminierten Prozess als Nebenkläger auf. Die Frau hatte bei dem Unfall so schwere Verletzungen erlitten, dass ihr der Unterschenkel amputiert werden musste. Sie wurde in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal gebracht.