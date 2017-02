Fünf Jahre nach Insolvenz der Drogeriekette Was wurde aus Anton Schlecker?

Was wurde aus Anton Schlecker?

Familie Schlecker in Ehingen

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

In Ehingen kann man nur "über" Anton Schlecker reden und nicht mit ihm. Er lebt zwar mit seiner Frau Christa nach wie vor mitten in der Stadt, allerdings zurückgezogen auf einem riesigen, fast vier Fußballfelder großen Anwesen. Das Grundstück ist von einer hohen Mauer umgeben. Auf der anderen Straßenseite stehen kleine Reihenhäuser.

Am Dienstag beschäftigt sich die Hörfunk-Sendung "SWR 1 Thema heute" mit der Familie Schlecker. Von 19:30 bis 20 Uhr.

Viele Menschen, die in der Gegend wohnen, haben die Familie Schlecker noch nie gesehen. Aber es gibt die Schleckers noch. Das bestätigt eine Frau, die vor der ehemaligen Schleckerzentrale in einem Supermarkt einkauft. Das Ehepaar taucht nur selten auf, meistens auf dem Weg ins Büro. In der obersten, früheren Chefetage der Schleckerzentrale betreibt Christa Schlecker eine Immobilienverwaltung.