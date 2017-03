Türkischer Justizminister in Gaggenau Heftige Kritik an geplantem Wahlkampfauftritt

Der türkische Justizminister will in Gaggenau für die umstrittene Verfassungsänderung in der Türkei werben. Das geht gar nicht, finden viele Politiker - doch dagegen tun können sie wenig.

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag (Archiv)

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag wird am Donnerstagabend zu einer Wahlkampfveranstaltung in Gaggenau erwartet. Bozdag will nach Angaben der AKP bei Landsleuten für das geplante Referendum für ein Präsidialsystem in der Türkei werben. Die Veranstaltung wurde bereits in der vergangenen Woche von der Union Europäisch-Türkischer-Demokraten (UETD) angemeldet. Die Vereinigung gilt als Lobbyorganisation der türkischen Regierungspartei AKP. Dass der türkische Justizminister auftreten soll, wurde allerdings erst am Montag bekannt.

Stadtverwaltung zeigt sich überrascht

Ein Sprecher der Stadt Gaggenau erklärte, die Verwaltung sei vom Auftritt des türkischen Politikers selbst überrascht worden. Es handele sich um die Gründungsversammlung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) im Landkreis Rastatt. Erwartet würden rund 400 Teilnehmer. Bozdag schließe den Termin in Gaggenau an einen Besuch in Straßburg an. Die Polizei bereite sich auf die Veranstaltung vor, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke forderte die Landesregierung auf, Bozdags Auftritt zu verhindern. "Es kann nicht sein, dass die Landesregierung Baden-Württembergs Wahlkampfauftritten türkischer Minister ein Forum bietet, um für die Errichtung einer Diktatur in der Türkei zu werben", sagte er.

Landesregierung wohl machtlos

Ein Sprecher der Landesregierung sah dafür jedoch keine Handhabe: "Ich wüsste nicht, wie und was wir verhindern könnten", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstagsausgabe). Die Landesregierung sei überhaupt nicht informiert gewesen über den geplanten Besuch. Wenn es überhaupt eine Einflussmöglichkeit gebe, dann wohl von Seiten der Bundesregierung.

An die glaubt Linken-Chef Bernd Riexinger offenbar nicht. "Der türkische Despot führt die Bundesregierung am Nasenring durch die Manege", sagte Riexinger mit Blick auf Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bozdag wolle für Erdogans "Allmachtsfantasien" auf Stimmenfang gehen. Die Bundesregierung müsse "unmissverständlich klar machen, dass in Deutschland nicht Stimmung für die Einrichtung einer Diktatur gemacht werden darf".

Beziehungen auf Tiefpunkt