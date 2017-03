Umzug in Trochtelfingen Narren mit Schrottbus unterwegs

Umzug in Trochtelfingen

Die Polizei hat an der Fasnet Reisebusse mit Narrengruppen kontrolliert. In Trochtelfingen wurde einer sofort aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei hat an Fastnacht ihre Kontrolle verstärkt.

Mit dem Reisebus war eine Narrengruppe aus dem Zollernalbkreis unterwegs. Ihre Annahme in einem sicheren Gefährt zu sitzen, musste die Polizei leider enttäuschen. Die Lenkung war ausgeschlagen und der Rahmen an über zehn Stellen massiv durchgerostet. Außerdem verlor der Bus so viel Diesel, dass es mit Ölbinder abgestreut werden musste.

Das Licht hat nicht richtig funktioniert, etliche Sicherheitsgurte waren kaputt. Als ein anderer Fahrer mit einem Ersatzbus eintraf, bekam auch der eine Rüge. Er hatte seine Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten.