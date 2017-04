Tierversuche am Tübinger Max-Planck-Institut Die Affen sind weg

Tierversuche am Tübinger Max-Planck-Institut

Viel wurde demonstriert und diskutiert. Denn die Versuche mit Affen am Tübinger Max-Planck-Institut (MPI) waren umstrittenen. Jetzt hat das MPI die Versuche beendet.

Immer wieder wurde in Tübingen gegen die Affenversuche demonstriert

Das teilte das Institut für Biologische Kybernetik mit. Demnach wurden einige der einst elf Versuchstiere in Labore im europäischen Ausland gebracht. Andere seien getötet und abschließend untersucht worden. Der Leiter des Instituts, Professor Nikos Logothetis, will künftig an Nagetieren forschen.