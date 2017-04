Reutlingerin könnte erste deutsche Astronautin werden Fliegt Lisa Marie Haas bald ins All?

Mehrere hundert Frauen hatten sich für das privat finanzierte Projekt beworben, für das noch per Crowdfunding Geld gesammelt werden muss. Sechs sind ins Finale gekommen. Am Mittwoch wird in Berlin entschieden, ob die Schwäbin demnächst den Job wechselt – von der Chip-Entwicklung bei Bosch zum Astronautinnen-Training.

Zwei der sechs Frauen werden ausgewählt und ausgebildet. Eine davon soll dann – wenn die Finanzierung klappt – zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Wir haben Lisa Marie Haas gefragt, was sie in Berlin erwartet: