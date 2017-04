Reutlinger Ingenieurin Lisa Marie Haas Kein Flug ins All

Am Ende hat es nicht gereicht: Lisa Marie Haas aus Bempflingen (Kreis Esslingen) ist bei der Auswahl für Deutschlands erste Astronautin im All nicht zum Zuge gekommen.

Lisa Marie Haas an ihrem Arbeitsplatz

Die privat finanzierte Initiative, die eine Astronautin noch vor 2020 ins All fliegen will, hat am Mittwochnachmittag die Entscheidung bekannt gegeben.

Zuvor hatte sich die 33-jährige Physikerin, die bei Bosch in Reutlingen arbeitet, gegen mehrere hundert Kandidatinnen durchgesetzt und es ins Finale der letzten sechs geschafft. Nach den abschließenden Bewerbungsgesprächen in Berlin zählt sie aber nicht zu dem Duo, das für das Trainingsprogramm und einen möglichen Flug ins All ausgewählt wurde.

Mädchen für technische Berufe gewinnen