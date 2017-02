Malaria-Studie von Tübinger Wissenschaftlern Durchbruch im Kampf gegen Malaria

Jedes Jahr sterben Hunderttausende Menschen an Malaria. Jetzt gibt es Hoffnung: Tübinger Forscher haben einen neue Impfung getestet, die in der höchsten Dosierung vollständigen Schutz bietet.

Gleichzeitig bekamen die Probanden ein Anti-Malaria-Mittel, das den Ausbruch der Krankheit verhinderte. In der Pilotstudie wurde der Impfstoff nur bei einem Erregerstamm getestet; noch ist unklar, wie gut die Impfung bei anderen Typen des Malariaparasiten funktioniert. Dafür sind nun erste Praxistests in Gabun geplant. In dieser Region in Afrika gehört Malaria zu den größten Gesundheitsproblemen. Der Impfstoff könnte frühestens in zwei Jahren auf den Markt kommen.