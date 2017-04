Urteil am Landgericht Tübingen Lebenslang für Dönermesser-Mord

Urteil am Landgericht Tübingen

Im Dönermesser-Prozess hat das Landgericht Tübingen den Angeklagten wegen Mord und versuchtem Mord in zwei Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann hatte gestanden, sich mit seiner Freundin gestritten und dann zum Dönermesser gegriffen zu haben. Täter und Opfer arbeiteten beiden in einem Döner-Imbiss in Reutlingen.