Hausbrand bei Zwangsräumung in Tübingen Tödlicher Sturz vom Balkon

Hausbrand bei Zwangsräumung in Tübingen

Der Bewohner eines Hauses in Tübingen ist heute Vormittag ums Leben gekommen, als bei der Zwangsräumung seiner Wohnung ein Feuer ausbrach. Zuvor hatte er auf einen Beamten geschossen.

Der Brandort: ein dreistöckiges Haus in der Tübinger Innenstadt

Der Mann wollte - so die Staatsanwaltschaft - die Zwangsräumung nicht hinnehmen. Als der Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei ihm eintrafen, schoss er laut Polizei mit einer Pistole vom Balkon im Obergeschoss auf den Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Das Projektil streifte den Beamten nur am Ärmel; er blieb unverletzt.

Gleichzeitig brach in dem Gebäude ein Feuer aus. Warum, ist noch unklar und wird von der Kripo ermittelt. Die Löscharbeiten sind noch im Gang. Das Dach ist zerstört, die Feuerwehr musste mehrere Fensterscheiben einschlagen, um näher an die Brandherde zu kommen.

In dem Gebäude am Rande der Altstadt ist auch die "Tübinger Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland" der Universität untergebracht. Welche Schäden entstanden sind, ist derzeit noch nicht bekannt.