Hausbrand bei Zwangsräumung in Tübingen 69-Jähriger wohnte nicht rechtmäßig im Haus

Hausbrand bei Zwangsräumung in Tübingen

Seit Jahren lebte ein Mann illegal in einem Haus der Universität. Jetzt kam er ums Leben, als während der Zwangsräumung ein Feuer ausbrach. Zuvor hatte er auf einen Beamten geschossen.

Feuerwehrleute auf einer Drehleiter vor dem Haus in Tübingen

Warum es in dem Haus am Montagmorgen gebrannt hat, ist noch unklar; die Kripo ermittelt. Laut Polizei griff das Feuer schnell um sich. Der 69-jährige Bewohner wollte sich deshalb über einen Balkon ins Freie retten. Dabei sei er abgestürzt und trotz aller Wiederbelebungsversuche gestorben.

Der Mann hatte - so die Staatsanwaltschaft - die Zwangsräumung nicht hinnehmen wollen. Als der Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei ihm eintrafen, schoss er laut Polizei mit einer Pistole vom Balkon im Obergeschoss auf den Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Die Kugel streifte den Beamten nur am Ärmel; er blieb unverletzt. Die Waffe, mit der auf einen Ordnungsamtsmitarbeiter schoss, war laut Stadtverwaltung illegal. Dem Mann war laut Stadtverwaltung eine andere Wohnung angeboten worden, er hatte sie jedoch ausgeschlagen.

Die Universität hatte seit fünf Jahren mit mehreren Räumungsklagen die Zwangsräumung angestrebt. Das Gebäude diene eigentlich nur Bürozwecken und war nicht als Wohnung vermietet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Man habe dem 69-Jährigen mehrfach eine gut ausgestattete andere Wohnung angeboten. Selbst bei einem Umzug hätte ihm die Stadtverwaltung geholfen. Er habe aber alle Angebote ausgeschlagen. Das Gericht hat deshalb die Zwangsräumung angeordnet.

In dem Gebäude am Rande der Altstadt ist auch die Tübinger Arbeitsstelle "Sprache in Südwestdeutschland" der Universität untergebracht. Die gehört zum Ludwig-Uhland-Institut und erforscht schwäbische Dialekte. Ob alte Tonaufnahmen von Dialektsprechern zerstört wurden, ist bisher noch nicht bekannt.