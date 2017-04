Altkleidersäcke aus Sinsheim verladen Toter Säugling in Schifferstadt gefunden

Toter Säugling in Schifferstadt gefunden

Einen grausigen Fund machten zwei Speditionsarbeiter im rheinland-pfälzischen Schifferstadt: In einer Sammelstelle für Altkleider entdeckten sie in einem Sack aus Sinsheim einen toten Säugling.

In einem Altkleidersack wurde in Schifferstadt ein toter Säugling entdeckt (Archivbild)

Zwei Mitarbeiter einer Spedition haben im rheinland-pfälzischen Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) einen toten Säugling gefunden. Nach Angaben der Polizei lag er in einem Schiffscontainer, der als Sammelstelle für Altkleidersäcke genutzt wird. Die Mitarbeiter der Spedition hätten Altkleidersäcke aus dem baden-württembergischen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) von ihrem Fahrzeug in den Container geladen, als sie in einem der Säcke die Leiche sahen.