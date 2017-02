Toter Pinguin aus Luisenpark Mannheim Park will Tiere mit Kameras besser schützen

Der Direktor des Mannheimer Luisenparks, Jochim Költzsch, kündigte an, eine Kamera aufzustellen, die den Bereich des Tiergeheges filmen soll. "Die Maßnahme, die wir jetzt ergreifen, hat ausschließlich damit zu tun, Nachahmer zu verhindern", so Költzsch. Er sieht allerdings keine Versäumnisse in der Vergangenheit und außerdem betonte er, dass die Kamera aus arbeitsrechtlichen Gründen so platziert werde, dass keine Mitarbeiter gefilmt würden.