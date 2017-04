Tatverdächtiger aus Rhein-Neckar-Kreis auf der Flucht Mann misshandelt Ehefrau im Wald

Ein Mann aus dem Raum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll seine Frau in einem Waldstück schwer misshandelt haben und dann geflüchtet sein - jetzt sucht die Polizei bundesweit nach ihm.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sucht die Polizei nach dem 47 Jahre alten Mann wegen versuchten Totschlags. Am Karfreitag sei die Familie aus dem Raum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf dem Weg zu einer Feier im unterfränkischen Erlenbach im Landkreis Miltenberg gewesen. Unweit des Zieles sei es in einem Waldstück bei Mömlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten gekommen.