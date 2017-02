Tarifstreit im öffentlichen Dienst Baden-Württemberg Ver.di streikt auch hier im Land

Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag in ganz Baden-Württemberg zu Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. So will sie im Tarifkonflikt den Druck auf die Länder erhöhen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft ver.di für Dienstag zu Warnstreiks und Protestaktionen in Baden-Württemberg aufgerufen. Unter anderem soll an Universitäten, in Zentren für Psychiatrie, in Studentenwerken sowie Landesbehörden die Arbeit vorübergehend niedergelegt werden.