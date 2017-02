Tarifstreit im öffentlichen Dienst Baden-Württemberg Rund 1.000 Landesangestellte streiken

Viele Beschäftigte des Landes Baden-Württemberg befinden sich am Dienstag im Warnstreik. Zu der Aktion hat die Gewerkschaft ver.di im aktuellen Tarifkonflikt aufgerufen.

Bereits bei der 2. Verhandlungsrunde kam es in Potsdam zu Protesten (Archiv)

Rund 1.000 Landesangestellte beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft am Dienstag an den Warnstreiks. Diese sollen jeweils mehrere Stunden dauern und vor allem ein Signal setzen im Tarifkonflikt. Den Anfang machten am Morgen die Autobahnmeistereien, unter anderem in Wangen (Landkreis Ravensburg). Gestreikt wurde außerdem bereits an den Hochschulen in Ulm, Mannheim und Heidelberg sowie in den Studierendenwerken.

Am Mittag liegt der Schwerpunkt der Aktionen in Stuttgart, wo Beschäftigte der Wilhelma, der Staatsgalerie, des Staatstheaters und der Uni die Arbeit niederlegen wollen. In Stuttgart hat zusätzlich der Beamtenbund zu einer Kundgebung aufgerufen. An dieser wollen sich nach eigenen Angaben mehrere tausend Menschen beteiligen.