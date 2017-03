Häftlingszahlen BW Übervolle Gefängnisse – Trend steigend

Vor allem der Anteil an Strafgefangenen mit ausländischer Herkunft ist in Baden-Württemberg seit 2015 deutlich angestiegen - von etwa 39 auf fast 45 Prozent. Die Zahl der Inhaftierten aus den Maghreb-Staaten hat sich von 2015 auf 2016 nahezu verdoppelt. Das liegt unter anderem daran, dass Straftäter mit ausländischem Pass schneller in Untersuchungshaft genommen werden, wegen Fluchtgefahr.

Die Zunahme an Strafgefangenen trifft Baden-Württemberg besonders hart. Weil die Zahlen über so viele Jahre rückläufig waren, wurden auch die Haftplätze reduziert, kleinere Anstalten sogar ganz geschlossen. Jetzt heißt es, schnell wieder Platz zu schaffen. Das weiß auch Guido Wolf (CDU), Landesjustizminister Baden-Württemberg: "Vor einem halben Jahr haben wir 60 neue Plätze in der Haftanstalt in Heilbronn freigegeben. Derzeit ist ein neues Gefängnis in Stuttgart Stammheim im Bau, das heißt, es geschieht baulich etwas. Aber ich sage auch: wir werden in der Zukunft bei Inbetriebnahme neuer Gefängnisse nicht automatisch die alten still legen können."