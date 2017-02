Vermisstes Mädchen aus Bad Säckingen 15-Jährige in Basel gesehen

Im Fall der vermissten 15 Jahre alten Jugendlichen gibt es eine erste bestätigte Spur. Sie wurde am Sonntagnachmittag auf dem Badischen Bahnhof in Basel gesichtet.

Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise. Sie könnte nach den bisherigen Erkenntnissen weiter mit dem Zug unterwegs sein. Seit dem frühen Sonntagmorgen wird die 15-jährige aus Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) vermisst. Sie hatte gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in der Nacht zum Sonntag die Städtle-Fasnacht in Laufenburg (Baden) besucht. Im Anschluss gingen die drei in ein Lokal am Rhein.