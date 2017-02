SWR Baden-Baden Tatort Schwarzwald ohne Harald Schmidt

Eva Löbau (m.) und Hans-Jochen Wagner (r.) werden ab 2016 an unterschiedlichen Orten im Schwarzwald ermitteln. Ihr Vorgesetzter sollte dabei von Harald Schmidt (l.) verkörpert werden.

Die Dreharbeiten zum neuen SWR Tatort beginnen am 7. März. Beim neuen Tatort Schwarzwald sind die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg im Einsatz, zwei erfahrene Ermittler, die aus der Region stammen. Gespielt werden die neuen SWR Ermittler von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Robert Thalheim wird die erste Episode des neuen Tatort Schwarzwald inszenieren, das Drehbuch dazu stammt von Bernd Lange.

Ihr erster Fall führt Berg und Tobler in eine idyllische Schwarzwaldgemeinde, beliebter Wohnort junger Familien, deren Kinder dort in einem friedlichen sozialen Umfeld aufwachsen sollen. Diese Illusion zerbirst, als eine Elfjährige erschossen wird und der Nachbarsjunge verschwindet. Während der angespannten Suche nach dem Jungen und der intensiven Ermittlungen im Mordfall werden die Ermittler nicht zuletzt damit konfrontiert, dass nicht nur erstaunlich viele Handfeuerwaffen in Gebrauch sind, sondern im Wald auch ein Waffendepot gefunden wird.