Strommast an der Wutachschlucht Stahlkoloss liegt am Boden

Stahlkoloss liegt am Boden

Strommast an der Wutachschlucht

Der absturzgefährdete Hochspannungsmast am Rande der Wutachschlucht bei Bonndorf ist sicher umgelegt worden. Der über 20 Meter hohe Stahlkoloss wurde abgesägt und wie ein Baum gefällt.

Erleichterte Mienen an der Wutachschlucht

Das Gebiet war dafür weiträumig abgesperrt worden. Ein Schweißer trennte am Dienstagvormittag die Füße des zehn Tonnen schweren Masts durch. Ein Traktor mit Seilwinde brachte ihn dann ganz langsam und sachte zu Boden. Vergangene Woche waren an der Stelle 50.000 Kubikmeter Stein und Geröll in die Wutachschlucht im Südschwarzwald gedonnert.