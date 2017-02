Rekordsumme für Autokennzeichen in der Schweiz 70.000 Euro für die richtige Nummer

Rekordsumme für Autokennzeichen in der Schweiz

In fast allen schweizer Kantonen werden Rekordsummen für besondere Kennzeichen bezahlt. 75.000 Schweizer Franken, also rund 70.000 Euro für das gewünschte Autokennzeichen.

Ein Schild? Ein Statussymbol! Die Nummer auf dem Auto ist für einige Schweizer fast so wichtig, wie das Auto selbst. Dabei gilt: Je kürzer die Zahl, desto begehrter. Die Nummern – samt Schildern – verteilen in der Schweiz die Kantone. "Besondere" Exemplare werden regelmäßig Online versteigert. Auch Privatleute bieten an – zum Beispiel für 18.000 Franken. Ein lukratives Geschäft.