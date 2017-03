Rätselhafte Bluttat Möglicherweise Familiendrama in Oberndorf

In einem Einfamilienhaus in Oberndorf (Kreis Rottweil) hat die Polizei am Sonntag einen Toten und zwei schwer verletzte Angehörige gefunden. Handelt es sich um ein Familiendrama?

In diesem Haus wohnt die Familie.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um die Familie, die das gepflegte Einfamilienhaus in einer wohlhabenden Gegend in Oberndorf bewohnt. Der 52-jährige Tote ist offensichtlich der Familienvater. Seine drei Jahre jüngere Frau sowie deren 13-jähriger Sohn befinden sich schwer verletzt im Krankenhaus und konnten daher noch nicht zum Hergang des Dramas befragt werden.

Hinweise auf Notsituation – Motiv und Hintergründe unklar

Die Polizei war durch einen Hinweis auf eine offenkundige Notsituation aufmerksam geworden. Derzeit habe man aber noch keine Erkenntnisse zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat. Auch die mögliche Beteiligung einer dritten Person an dem, was sich in dem Einfamilienhaus abgespielt hat, wollte die Polizei nicht ausschließen.