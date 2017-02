Kinder- und Jugendmedizin Freiburg Frauenmilchbank an Uniklinik neu eröffnet

Am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Freiburg gibt es eine neue Frauenmilchbank. Laut Mitteilung der Uni ist es die erste Frauenmilchbank in Baden-Württemberg.

In den 1970er Jahren hatte sich zunehmend künstliche Säuglingsmilch durchgesetzt und viele Frauenmilchbanken – auch die am Universitätsklinikum in Freiburg – wurden geschlossen. Nun werden sie in ganz Deutschland wieder eröffnet, die Frauenmilchbank in Freiburg ist die erste in Baden-Württemberg. Natürliche Muttermilch ist nun mal die gesündeste Nahrung für Säuglinge. Sie unterstützt zum Beispiel dabei, späteren allergischen Erkrankungen oder Infektionen vorzubeugen.