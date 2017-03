Junglandwirte erhalten Urkunde in Donaueschingen Risikoberuf Jungbauer

Sie sind jetzt staatlich geprüft - aber Landwirte haben es schwer heutzutage, viele plagen Existenzsorgen. Warum entscheiden sich junge Bauern dennoch, den Hof der Eltern zu übernehmen?

Drei Landwirte erzählen, warum sie allen Widrigkeiten zum Trotz den Hof ihrer Eltern weiterführen wollen.

Nicolas Büche aus Stühlingen-Lausheim

0:11 min Mehr Info Jungbauer Nicolas Büche wollte schon immer den Hof weiterführen Karger/Ludwig "Es war eigentlich schon immer mein Traumberuf Landwirt zu erlernen. Weil einfach eine gewisse Größe von Hof da ist. Es liegt auch in meinem Interesse das weiterzuführen und nicht einfach aufzugeben, was mein Vater da aufgebaut hat."

Nicolas Büche kommt aus Stühlingen-Lausheim. Seine Eltern haben dort einen konventionellen Milchviehbetrieb, knapp 100 Kühe, 100 Hektar Grünland und Ackerbau, Biogasanlage, Photovoltaik auf dem Dach von Stall und Maschinenhalle. Für Nicolas war es keine Frage, sagt er, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. "Es war eigentlich schon immer mein Traumberuf, Landwirt zu erlernen. Weil einfach eine gewisse Größe von Hof da ist. Es liegt auch in meinem Interesse das weiterzuführen und nicht einfach aufzugeben, was mein Vater da aufgebaut hat.", sagt Nicolas Büche.

Lukas Gleichauf aus Blumberg-Fützen

0:19 min Mehr Info Jungbauer Lukas Gleichauf fühlt sich wohl als Landwirt B20033 Ja, ich war beim Metzger, und Landmaschinenmechaniker hab ich mal Praktikum gemacht. Aber das war alles nix für mich. War eigentlich für mich von vornherein der Beruf wegen der Vielseitigkeit, und alles.

Es gab für mich nie was anderes, sagt auch Lukas Gleichauf. Er kommt von einem Hof in Blumberg-Fützen. Ein konventioneller Vollerwerbsbetrieb, 145 Milchkühe, Ackerbau und Grünland auf 160 Hektar Fläche. Bewirtschaftet von ihm, seinen Eltern und einem Azubi. Trotzdem hat Lukas auch andere Berufe ausprobiert. "Ja, ich war beim Metzger, und Landmaschinenmechaniker hab ich mal Praktikum gemacht. Aber das war alles nix für mich. War eigentlich für mich von vornherein der Beruf wegen der Vielseitigkeit, und alles."Und weiter: "Wir haben schon investiert, 2015 einen Milchviehstall gebaut mit Melkroboter. Also automatisch. Produktivität gesteigert, ein Stück weit, Arbeitseffizienz. Alles."

Andreas Schwär aus St. Märgen

0:31 min Mehr Info Jungbauer Andreas Schwär will sich auf Heumilch spezialisieren B20033 Und der nächste Schritt wird sein, daß wir wahrscheinlich auf Heumilch umstellen. Daß keine Silage mehr gewonnen wird auf der Fläche, sondern nur noch Heu produziert wird und Heumilch abgeliefert wird, und die ist zur Käseproduktion und so weiter vorgesehen. Weil das ein weiteres Nischenprodukt ist. Die Biomilch, die wird ja jetzt so hoch gelobt und alle stellen um. Aber was danach kommt, und wird die Milch wirklich weiterhin so hochpreisig vermarktet kann keiner sagen. Und größenmäßig wachsen kann ich nicht, bei uns ist die Fläche begrenzt. Und somit sehe ich eher eine Weiterentwicklung der Nischenprodukte.

Andreas Schwärs Eltern in St. Märgen haben das gemacht. Haben 2012 auf Biomilch umgestellt, haben Ferienwohnungen gebaut, und zusammen mit Berufskollegen zwei Windräder bei Gütenbach. "Und der nächste Schritt", erzählt Andreas Schwär, "wird sein, daß wir wahrscheinlich auf Heumilch umstellen. Daß keine Silage mehr gewonnen wird auf der Fläche, sondern nur noch Heu produziert wird und Heumilch abgeliefert wird, und die ist zur Käseproduktion und so weiter vorgesehen. Weil das ein weiteres Nischenprodukt ist. Die Biomilch, die wird ja jetzt so hoch gelobt und alle stellen um. Aber was danach kommt, und wird die Milch wirklich weiterhin so hochpreisig vermarktet kann keiner sagen. Und größenmäßig wachsen kann ich nicht, bei uns ist die Fläche begrenzt. Und somit sehe ich eher eine Weiterentwicklung der Nischenprodukte."

Umstrukturierungen nicht im Wege stehen

Die Landwirte von heute und in Zukunft, sie müssten Risiko- und Krisenmanager sein, wurde in Donaueschingen gesagt, die Kennzahlen ihres Betriebs ständig im Auge haben, und die Ziele heißen: Rentabilität, Stabilität, Liquidität. Den Eltern, die beim Festakt auch dabei waren, wurde mit auf den Weg gegeben, sie sollten nicht jedem Spleen ihrer Kinder nachgeben, aber auch notwendigen Umstrukturierungen nicht im Weg stehen.