Gut zu wissen Wie geht private Kurzzeit-Vermietung?

Kinder aus dem Haus, selbiges zu groß geworden – wieder ein bisschen mehr Leben in der Bude? Immer mehr Menschen vermieten privat Zimmer für eine Nacht oder ein paar Tage an Fremde.

Internetportale wie Airbnb, Wimdu oder 9flats machen es einfach. Wer vermieten will trägt die Daten in einen Kalender ein. Ein paar schöne Fotos, eine treffende Beschreibung und sich Gedanken machen über Preis und Reinigungs-Kosten. Drei Gäste zahlen in der alten Mühle 75 Euro pro Nacht. Wer oft Zimmer vermietet hat oft viel zu tun. Immer wieder Betten und sauber machen. Die Gäste bekommen alles nur kein anonymes Hotelzimmer. Schließlich bewerten sich Gastgeber und Gäste in den Vermietungsportalen gegenseitig.