Gleitschirmflieger aus Freiburg vermisst Immer noch keine Anhaltspunkte

Mit Gleitschirmen und Hilfsmotor waren am Montagabend zwei Männer an der deutsch-französischen Grenze gestartet. Beim Überflug der Straße von Nambsheim nach Geiswasser verloren sich die beiden aus den Augen.

Deutsche und französische Polizei haben noch am Abend mit der Suche begonnen. Ein Hubschrauber mit Nachtsichtgerät, ein Boot mit Sonarausrüstung und Beamte am Boden suchten den Vermissten. Am Mittwoch wurde die Suche fortgesetzt. Die Rettungskräfte konzentrieren sich auf den Rhein und seine Seitenkanäle.