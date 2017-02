Rosenmontag in Baden-Württemberg Narrensprung und "Bach-Na-Fahrt"

Mit vielen Umzügen und Bräuchen erreicht die Fastnacht in Baden-Württemberg am Rosenmontag ihren Höhepunkt. In Rottweil verfolgten am Morgen Tausende den traditionellen Narrensprung.

1:12 min Mehr Info Narrensprung in Rottweil Federahannes und Biß Autor: Harry Röhrle Tausende haben am Fasnetsmontag den Narrensprung in Rottweil verfolgt.

Schon am frühen Morgen "juckten" (hüpften) die Narren durch die Gassen der Rottweiler Altstadt. Mehr als 10.000 Zuschauer säumten unter strahlend blauem Himmel einen der traditionsreichsten Umzüge der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Die bekannteste Figur, der Federahannes, machte an seinem Stab die typischen Luftsprünge mit den Füßen voraus. Die Zuschauer verdienten sich mit der Liedzeile "Narro kugelrund, Stadtleut' sind wieder alle g'sund" süße Geschenke der Maskenträger.

Tausende Narren strömten durchs Schwarze Tor in die Rottweiler Altstadt

Närrisches Leviten-Lesen

Eine Besonderheit in Rottweil ist das Aufsagen: Die Narren haben ein selbstgemaltes Bild oder eine kleine Plastik dabei, mit denen sie den Besuchern am Straßenrand Anekdoten aus der Stadt erzählen. Mehrfach zu sehen war auf den Bildern dieses Jahr der Aufzugtestturm, der neuerdings über Rottweil aufragt, und die umstrittene Hängebrücke, die von dort in die Stadt gebaut werden soll. Auf der Ehrentribüne verfolgte der Unions-Fraktionschef im Bundestag, Volker Kauder (CDU), neben Rottweils Bürgermeister Ralf Broß (parteilos) das Geschehen.

In Schramberg geht's "da Bach na"

In Schramberg (Kreis Rottweil) pflegen die Narren einen seltenen Brauch. Bei der sogenannten Da-Bach-Na-Fahrt fahren am Mittag 40 Zweierteams in phantasievoll geschmückten Waschzubern die Schiltach hinunter. In der Regel lockt dieses Spektakel Zehntausende Besucher an die 500 Meter lange Fahrstrecke. Eine Jury kürt das schönste schwimmende Kunstwerk zum Sieger - dabei spielt auch eine Rolle, wer überhaupt trocken ins Ziel kommt.

"Da-Bach-Na-Fahrt" in Schramberg (Archiv)

Idee 1936 entstanden

Die Idee für die "Da-Bach-Na-Fahrt" soll beim Wurstsalatessen im Café Bruckbeck entstanden sein: 1936 hatten sich einige Narren in der Schwarzwaldstadt am Ufer der Schiltach zum Frühschoppen getroffen. Einer der Narren kam dann wohl auf den Gedanken, dass man ja mit einem Holzzuber den Bach hinunterfahren könne. Also organisierte die Gruppe ein paar Zuber, malte einige Plakate und veranstaltete die erste "Da-Bach-Na-Fahrt".