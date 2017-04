Enkeltrick-Masche oder Fake-Polizisten Darum fallen Senioren auf Betrüger rein

Ob Enkeltrick, die "Glas-Wasser-Nummer" oder falsche Polizisten - trotz ständiger Berichte fallen vor allem Senioren immer wieder auf die Maschen krimineller Betrüger herein. Wie kommt das?

Senioren werden besonders oft betrogen

In Villingen-Schwenningen macht die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" die Kriminalität gegen Senioren dieses Jahr zu einem Schwerpunktthema. Günter Reichert, Geschäftsführer des örtlichen Spitalfonds, berichtet von einem falschen Handwerker, der unlängst die Seniorenwohnanlage des Spitalfonds aufgesucht hat: "Da hat jemand geklingelt, der wollte die Rauchwarnmelder überprüfen. Die Damen sind gutgläubig, haben natürlich die Person reingelassen - und im Anschluss haben sie dann festgestellt, dass der Geldbeutel entwendet wurde."

Und die Handwerker-Masche ist nur eine von vielen. Beim Friedhofstrick etwa spricht am Grab ein Mann in Gärtnerkluft die Witwe an, bietet ihr Grabpflege zum halben Kreis und kassiert gleich mal eine Anzahlung von 50 Euro. Sobald er die kassiert hat, wird der Gärtner nie mehr gesehen.

Beim Glas-Wasser-Trick klingelt eine Frau an der Wohnungstür, bittet um einen Schluck Wasser und folgt der Bewohnerin dann in die Küche. Währenddessen huscht eine Komplizin mit hinein und sucht unbemerkt nach Wertsachen.

Mischung aus Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Ängstlichkeit

Täglich wird darüber berichtet, wird in den Medien gewarnt, und trotzdem fallen immer wieder Senioren auf die gleichen Tricks herein. Warum ist das so? "Da erleben wir einfach eine Mischung aus Vertrauen, aus Hilfsbereitschaft, auch aus Ängstlichkeit vielleicht", sagt Jochen Link vom Weißen Ring in Villingen-Schwenningen. Viele befürchteten Konsequenzen, wenn sie einen Besucher wegschickten. "Das ist so eine Mischung, die wir da erleben, die bei jüngeren Leuten so nicht auftritt."

Manche Täter nutzen das Überraschungsmoment, andere gehen psychologisch raffiniert vor, wieder andere schreiben brutale Drohbriefe für den Fall, dass jemand nicht zahlt. Besonders gefährdet: Senioren mit Altersdemenz, wie jene Rentnerin, die von ihrer häuslichen Pflegekraft bestohlen wurde: "Die betroffene Frau war zunächst unsicher, dachte es liegt an der Verwirrtheit, dass sie Geld einfach falsch gezählt hat", schildert Link, "da waren letztlich dann 5.000 Euro weg. Bis der Schwiegersohn Filmaufnahmen gemacht hat, und die Täterin auf frischer Tat ertappt werden konnte."

Altersvorsorge an Anlage-Betrüger verloren

Jedes Jahr kümmert sich der Weiße Ring im Schwarzwald-Baar-Kreis um etwa 130 Opferschutzfälle. In zehn bis 15 Prozent seien Senioren die Leidtragenden, heißt es. Die Dunkelziffer dürfte hier aber höher sein, weil sich manche auch schämen Hilfe zu suchen, wenn sie reingelegt wurden. Und manchmal ist die Betrugsabsicht auch nicht so einfach erkennbar.

Max Bammert, der Präventionsbeauftragte des Weißen Rings, schildert den ganz aktuellen Fall von zwei alten Damen, die 160.000 Euro zwecks guter Rendite an einen Anlageberater übergeben haben: "Die zwei Damen haben ihn gekannt, weil er als Versicherungsvertreter schon früher bei ihnen war. Er kam immer wieder mal auch mit einem Blumenstrauß in der Hand, hatte also völlig das Vertrauen." Der Täter sei inzwischen verurteilt und sitze in Haft. Aber die alten Damen sind ihre ganze Altersvorsorge los.

Immer erst einen Dritten einschalten