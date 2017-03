Bluttat in Oberndorf Polizei geht von Familiendrama aus

Die Beamten fanden am Sonntagvormittag in einem Stadtteil von Oberndorf in einem Wohnhaus die Leiche eines 52-jährigen Mannes und dessen schwer verletzte Frau sowie den ebenfalls schwer verletzten gemeinsamen Sohn. Es handelt sich bei den Opfern um die Familie, die das gepflegte Einfamilienhaus in einer wohlhabenden Gegend in Oberndorf bewohnt.