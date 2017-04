Bewaffneter Postbank-Überfall in Waldshut 57-Jähriger gefasst – bei Schusswechsel verletzt

Bewaffneter Postbank-Überfall in Waldshut

Am Freitagmittag ist die Postbank in der Waldshuter Innenstadt überfallen worden. Nach gut zwei Stunden ist die Festnahme des Täters erfolgt, er wurde bei einem Schusswechsel verletzt.

Postbank-Überfall in Waldshut - Polizisten im Einsatz

Es kam laut Polizei zum Schusswechsel zwischen den unmittelbar zum Raubüberfall hinzugerufenen Einsatzkräften des Polizeireviers Waldshut-Tiengen und dem Täter. Nach zwischenzeitlichem Sachstand befanden sich noch zwei Bankangestellte in einem Nebenraum, der aber durch den Täter offenbar nicht betreten werden konnte. Laut einer Polizeisprecherin lag aber keine Geiselnahme, sondern ein bewaffneter Raubüberfall vor.

Die ersten Abklärungen vor Ort ergaben, dass der Täter kurz nach zwölf Uhr mit einer Schusswaffe bewaffnet die Bank betrat und sich von einer Angestellten einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe aushändigen ließ. Diese Angestellte konnte daraufhin flüchten. Bei dem Täter handelt sich nach ersten Erkenntnissen um einen 57-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit aus Waldshut-Tiengen, der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist.

Bewaffneter Bankräuber in Postbank-Filiale Waldshut festgenommen

Die Postbank-Filiale in der Innenstadt von Waldshut war weiträumig abgesperrt, benachbarte Objekte geräumt worden. Die Polizei hatte nach eigenem Bekunden während des Einsatzes telefonisch Kontakt zu dem 57-jährigen Mann, der durch den Schusswechsel Verletzungen davongetragen hat. Er konnte etwa zweieinhalb Stunden nach Einsatz-Beginn festgenommen werden, die beiden Angestellten konnten den Nebenraum unbeschadet verlassen.

Augenzeugen sagten dem SWR, das Gitter der Postbank sei bereits geschlossen gewesen, als Polizisten hineingestürmt seien und alle Anwesenden an den Bank-Automaten im Vorraum hinausgeschickt hätten.

Polizisten in der Nähe einer überfallenen Postbank-Filiale in Waldshut

Eine Postbank-Kundin sagte: "Wir waren gerade am Geldautomat und am Kontoauszugdrucker, da kam die Polizei hereingestürmt und es hieß "Alle raus!". Mindestens zehn Polizisten sind ums Haus herumgestürmt, wir mussten dann weggehen und haben dabei Schüsse gehört. Jetzt ist auch ein Krankenwagen da – was jetzt genau passiert ist, wissen wir nicht. Aber wir haben ganz zittrige Knie noch."