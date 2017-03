Bernau im Schwarzwald Drehbeginn SWR Tatort Schwarzwald

Die Dreharbeiten zum neuen SWR-Tatort Schwarzwald haben begonnen. Nach dem überraschenden Ausstieg von Harald Schmidt als Kripo-Chef, musste die Rolle kurzfristig neu besetzt werden.

Abgelegene Höfe in den Tälern des Südschwarzwaldes – die ideale Tatort Kulisse. Am Rande des Örtchens Bernau werden sie im Einsatz sein: Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als neues Ermittler-Team. Für beide ist es der erste Tatort – und der Schwarzwald als Region dafür ideal, findet Tatort-Kommissar Hans-Jochen-Wagner, selbst eigentlich Schwabe: "Dieses Verwunschene, das hat schon was und natürlich, dass eigentlich nur eine Art von Baumwuchs da ist, das ist was, das so eine Stimmung herstellt, die auf eine gewisse Art ernsthaft ist und mystisch, das gefällt mir sehr gut."

1:33 min Mehr Info Bernau im Schwarzwald Drehbeginn SWR Tatort Schwarzwald Kristin Haub

Die Dreharbeiten, derzeit noch hinter verschlossenen Türen – zu eng ist es in den winzigen Stuben für ein weiteres Kamerateam. Doch rund um Schwarzwald-Höfe und ihre Familien wird sich der erste Fall abspielen: Ein elfjähriges Mädchen wird ermordet, ein Nachbarsjunge verschwindet und ein seltsames Waffendepot gibt Rätsel auf. Ermittelt wird nun jedoch ohne Harald Schmidt als Kripo-Chef. Nach seiner plötzlichen Absage musste schnell eine neue Figur her. Katharina Dufner, Redakteurin des SWR-Tatort: "Wir haben eine tolle neue Kripo-Chefin in Freiburg, gespielt von der sensationellen Steffi Kühnert, die als Frau von außen in Freiburg arbeitet, die nicht aus Freiburg und aus der Gegend stammt."