Anschlagsdrohung in Offenburg Doch islamistisches Motiv?

Der 22-Jährige aus der islamisch geprägten russischen Teilrepublik Tschetschenien sei in der Vergangenheit wegen Kleinkriminalität aufgefallen, nicht aber durch Straftaten mit islamistischem Hintergrund, hieß es. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ermittelt werde wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Die Hintergründe für die Drohungen seien aber schwer einzuschätzen, so die Staatsanwaltschaft weiter. Die Polizei war wegen seiner "psychischen Auffälligkeiten" zuvor zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen. Dem Mann wird vorgeworfen, am Wochenende im Internet einen Anschlag auf eine Diskothek in Offenburg angekündigt zu haben. Er sitzt seit Montagnachmittag in Untersuchungshaft. Ein zweiter, zunächst festgenommener Mann, wurde inzwischen wieder freigelassen.