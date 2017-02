78 Jahre nach Zerstörung Neue Synagoge in Rottweil wird eingeweiht

Neue Synagoge in Rottweil wird eingeweiht

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wird heute in Rottweil die neue Synagoge eingeweiht. Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden hat rund vier Millionen Euro in den Neubau investiert.

78 Jahre nach der Reichspogromnacht, bei der auch in Rottweil der damalige Betsaal zerstört wurde, ist der Neubau das für alle sichtbare Zeichen, dass das jüdische Leben zurückgekehrt ist. Die 270 Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde Rottweil/Villingen-Schwenningen stammen überwiegend aus der ehemaligen Sowjetunion. In dem Neubau, der die Form eines Stiftszelts nachahmt, haben sie jetzt einen Betsaal mit 80 Plätzen, einen deutlich größeren Festsaal sowie Nebenräume zum Beispiel für die Jugend. Zur Einweihung werden unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Josef Schuster erwartet, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.