Zwei tote Kinder in Vaihingen an der Enz Haftbefehl gegen den Vater

Zwei tote Kinder in Vaihingen an der Enz

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Jungen in Vaihingen/Enz soll eine Obduktion am Montag neue Erkenntnisse bringen. Gegen den Vater wurde Haftbefehl erlassen. Er schweigt bisher.

Die Mutter hatte ihre beiden vier- und fünfjährigen Söhne am Samstagabend tot in der Wohnung des Vaters in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gefunden. Der 38-Jährige hatte sich vermutlich selbst verletzt und befindet sich nach wie vor im Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei nicht transportfähig. Die Mutter kam ebenfalls in ärztliche Obhut.