Beim nächsten Feinstaubalarm müssen Komfort-Kamine in Stuttgart aus bleiben. Laut Stadt gilt die entsprechende Verordnung seit Freitag. Die Stadt will stichprobenartig kontrollieren.

Das Verkehrsministerium hatte im Januar per Verordnung beschlossen, dass sogenannte Komfort-Kamine in Stuttgart - also Öfen, die nur als zusätzliche Wärmequelle dienen - bei Feinstaubalarm nicht mehr benutzt werden dürfen. Ursprünglich war der Start des Verbots für 1. März angedacht, jetzt setzt die Stadt Stuttgart es schon früher um. Dafür hatte der Gemeinderat eine Satzungsänderung vorgenommen. Stadtsprecher Sven Matis erklärte im SWR-Interview: Durch die Satzungsänderung dürfe das Verbot ab dem 24. Februar auch auf der Interseite der Stadt bekannt gemacht werden. Davor sei das nur im wöchentlich erscheinenden Amtsblatt möglich gewesen.

Zur Kontrolle des Verbots will die Stadt Stuttgart neue Stellen schaffen. Nach eigenen Angaben würde mit bis zu drei neuen Mitarbeitern gerechnet. Sie sollen künftig stichprobenartig überwachen, ob die etwa 20.000 Komfort-Kamine in Stuttgart bei Feinstaubalarm tatsächlich nicht benutzt werden. "Es wird noch in dieser Periode, die bis Ostern andauert, Stichproben geben", so ein Stadtsprecher. Dabei solle vor allem aufgeklärt und beraten werden. Sollte die Beratung wiederholt ergebnislos verlaufen, sei mit einem Bußgeld zu rechnen. So sei es mit dem Land besprochen.