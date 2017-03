Frauen-Aktion am Stuttgarter Neckartor "Und was tun Sie?"

Eine nicht alltägliche Situation: Dort, wo in Stuttgart die größte Feinstaubbelastung gemessen wird, am Neckartor an der B14, stehen Frauen im Abstand von fünf, sechs Metern und halten den vorbeifahrenden Autofahrern Plakate entgegen: "Gewalt gegen Frauen ist nicht okay!" und "Jede zweite Frau ist betroffen" ist unter anderem darauf zu lesen. Verschiedene Stuttgarter Frauengruppen haben zu dieser Aktion aufgerufen, darunter der Arbeitskreis autonome Frauen, Frauen helfen Frauen, die Fachberatungsstelle Wildwasser, die Frauen-Suchtberatung LAGAY, die Frauenberatung Fetz oder das Frauenkulturzentrum Sarah.

Gegen Gewalt an Frauen

Auch Mitarbeiterinnen des städtischen Frauenhauses sind mit dabei, wenn es darum geht, auf Benachteiligung von Frauen aufmerksam zu machen. "Das Ausmaß an Gewalt gegen Frauen ist immer noch hoch", berichtet Heike Fischer vom Arbeitskreis autonome Frauen dem SWR. Und: "Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung". Auf eindrückliche Art und Weise wollen daher die Stuttgarter Frauen deutlich machen, welches Maß an Gewalt Frauen erleiden müssen. "Frauenhäuser und Beratungsstellen helfen" steht daher auf einem der Plakate. An die vorwiegend mit Männern besetzten Autos gerichtet ist die Frage auf dem letzten Plakat am Straßenrand: "Und was tun Sie?"