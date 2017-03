Stuttgarter Bankräuber stellt sich Mit der Beute den Urlaub bezahlt

Als am Mittwochnachmittag am Polizeiposten in der Stuttgarter Klett-Passage ein Mann klingelte, war den Beamten nach eigenen Angaben gleich klar, wen sie vor sich hatten. Sie erkannten in ihm den gesuchten, mutmaßlichen Bankräuber, der am 8. März eine Bank in Stuttgart-Asemwald überfallen haben soll. Die Polizisten ließen den Mann eintreten und nahmen ihn dann fest.