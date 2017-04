Gymnasium Stuttgart Tresor mit Abi-Aufgaben geknackt

Bislang unbekannte Täter flexten einen Tresor auf - und fotografierten möglicherweise Abi-Aufgaben ab. Jetzt müssen Schulen in mehreren Bundesländern ihre Prüfungen ändern.

Die unbekannten Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in einem Gymnasium in Stuttgart-Weilimdorf einen Tresor mit den aktuellen Abituraufgaben auf.

Tatort Toilette

Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher dabei mehrere Türen zu Klassenzimmern und zum Sekretariat auf. Dort brachen die Täter mehrere Schränke auf und und brachten einen Tresor in eine nahe gelegene Toilette, heißt es in einer Mitteilung. In der Toilette flexten die Täter dann den Tresor auf.

Nichts gestohlen aber möglicherweise abfotografiert

Nun müssen Mathe- und Englisch-Aufgaben in ganz Baden-Württemberg und auch in einigen anderen Bundesländern ausgetauscht werden. Nach Angaben des Kultusministeriums wurden bei dem Einbruch versiegelte Umschläge geöffnet. Gestohlen wurden die Aufgaben daraus nicht. Unklar ist, was die Einbrecher stattdessen damit gemacht haben, ob die Aufgaben möglicherweise abfotografiert wurden.

Abi-Prüfungen nicht in Gefahr