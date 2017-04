Daimler und Bosch bündeln Kräfte Selbstfahrende Autos sollen früher kommen

Daimler und Bosch wollen mit ihrem gemeinsamen Entwicklungsprojekt selbstfahrende Autos schneller in Serie bringen. Wie die beiden Unternehmen am Dienstag erklärten, wollen sie vollkommen autonom fahrende Autos für den Stadtverkehr bis zum Beginn der 2020er-Jahre auf den Markt bringen. Bisher waren der Zulieferer und der Autobauer, die beide schon länger an der Technologie tüfteln, von Wagen ohne Fahrer erst gegen 2030 ausgegangen. Doch nun ermöglichten es der technische Fortschritt etwa bei Sensoren und die Aussicht auf lukrative Geschäftsmöglichkeiten, schneller voranzugehen, so ein Daimler-Sprecher.